В Сумах чествовали участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (45)

0542.ua Сумы 2018.12.14 15:01

14:29, 14 декабря Общество Руководство ГУНП в Сумской области сегодня встретилось с ветеранами органов внутренних дел, которые 32 года назад в числе первых откликнулись на призыв государства, и отправились бороться с последствиями смертельной аварии в Чернобыле, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. "Те, кто считают 14 декабря своим праздником, уже давно называют этот день Днем ликвидатора, - отметил и.о.