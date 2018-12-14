В Сумах чествовали участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (45)

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- 14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 10:01
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- 14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС : Городской Дозор 06:33
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