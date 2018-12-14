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Украинские саперы обезвредили самодельные взрывные устройства террористов, заложенные под водопроводом "Северский Донец-Донбасс", - штаб ОС. ВИДЕО (58)

УкропNews.com 2018.12.14 09:15
, " -". Украинские саперы на Донбассе обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец-Донбасс". Как информирует УКРОПНЬЮС, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. По данным штаба, в ходе обследования участка местности, прилегающей к линии соприкосновения, военнослужащими одного из саперных подразделений центра разминирования ОКП ОС и мотопехотной бригады обнаружены и обезврежены
ДОНЕЦ, ДОНБАСС, СЕВЕРСКИЙ, ГОРЛОВКА, ВОДОПРОВОД, РАЗМИНИРОВАНИЕ, Донецк, Украина, Россия

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