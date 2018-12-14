В Киеве внедорожник врезался в отбойник, водитель погиб (25)

- В центре Киева внедорожник влетел в отбойник - водитель погиб на месте : УкропNews.com 10:46
- В Киеве автомобиль влетел в бетонный отбойник. Фото. Видео : РепортерUA 10:41
- В Киеве Volvo влетел в бетонный отбойник: водитель погиб на месте (ВИДЕО) : DailyUA 10:23
- В центре Киева внедорожник влетел в отбойник - водитель погиб на месте (фото, видео) : УНИАН 10:17
- В Киеве внедорожник врезался в отбойник при въезде на мост, водитель погиб на месте : NewsMir.info 10:15
- В Киеве внедорожник попал в смертельное ДТП : ДнепрCity.net 10:06
- Ночью в центре Киева элитный внедорожник влетел в отбойник - водитель погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : UAZMI 09:45
- Ночью в центре Киева элитный внедорожник влетел в отбойник - водитель погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : УкропNews.com 09:45
- Фото, видео: ночью в Киеве Volvo протаранил бетонный отбойник, водитель погиб на месте : UA.news 09:44
- В Киеве внедорожник попал в смертельное ДТП : Hronika.info 09:40
- В Киеве водитель на Volvo влетел в отбойник на всей скорости (фото, видео) : NewsOne 09:39
- При въезде на мост внедорожник врезался в отбойник. Водитель погиб : ГородКиев.com.ua 09:39
- В Киеве внедорожник влетел в отбойник при въезде на мост, водитель погиб на месте : Інформатор.news 09:36
- В Киеве внедорожник врезался в отбойник перед мостом - водитель погиб : Фраза.ua 09:35
- В Киеве Volvo протаранил бетонный отбойник: водитель погиб на месте (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 09:35
- В Киеве внедорожник врезался в отбойник при въезде на мост, водитель погиб на месте : Страна.ua 09:17
- Смертельное ДТП в Киеве: Volvo расплющился об отбойник : Gazeta.ua 09:05
- В Киеве авто протаранило бетонный отбойник: водителя спасти не удалось : From-UA.com 09:04
- В Киеве внедорожник врезался в отбойник, водитель погиб : 112.ua 09:00
- Ночью в центре Киева внедорожник влетел в отбойник, водитель погиб : Українські Новини 08:44
- В Киеве Volvo влетел в бетонный отбойник: водитель погиб на месте : Новое Время 08:40
- В Киеве на Подоле Volvo влетел в отбойник: водитель погиб на месте (фото, видео) : Факты 07:31
- В Подольском районе Киева Volvo влетел в бетонный отбойник: водитель погиб на месте : Информатор 06:44