В Киеве внедорожник врезался в отбойник, водитель погиб (25)

112.ua 2018.12.14 09:00

Авария случилась около 3:40, Volvo двигался в сторону проспекта Степана Бандеры 08:44 14.12.2018 В Киеве внедорожник врезался в отбойник Информатор В Киеве внедорожник врезался в отбойник Информатор В Киеве внедорожник врезался в отбойник Информатор В Киеве внедорожник врезался в отбойник Информатор В Киеве на улице Новоконстантиновской внедорожник Volvo XC 90 врезался в отбойник при въезде на мост, водитель скончался.