Взрыв жилого дома в Фастове. Главное (223)

DsNews 2018.12.14 13:03

В Фастове произошел взрыв газа в жилом доме, в результате которого в подъезде были разрушены три этажа Взрыв произошел утром 14 декабря, информирует "ДС". 11:02 В результате взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Фастове пострадал один человек, по предварительным данным жертв нет. В горе развернут эвакуационный пункт, передает "ДС" со ссылкой на местную администрацию."Эвакопункт организовано в помещении больницы по улице