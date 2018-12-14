Взрыв жилого дома в Фастове. Главное (223)

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- Взрыв газа в жилом доме Фастова: названа причина : NewsMir.info 13:15
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- Взрыв хрущевки в Киеве: под завалами могут быть люди, медики сообщили об одном пострадавшем : Новости N 13:11
- Взрыв газа в жилом доме в Фастове. Последствия : MZM.zp.ua 13:11
- Взрыв газа в Фастове: пострадавший мужчина выпал с 5-го этажа : Українська правда 13:11
- Взрыв в Фастове: появились новые фото и данные о пострадавших : Антикор.com.ua 13:10
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- Взрыв в Фастове: Пострадавший мужчина выпал с 5-го этажа : ForUm 13:04
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- Из-за взрыва в Фастове эвакуировали 10 человек : Українські національні новини 13:03
- Взрыв жилого дома в Фастове. Главное : DsNews 13:03
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- Взрыв дома в Фастове: мужчина выпал с 5-го этажа [фото, видео] : Комсомольская Правда в Украине 13:01
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