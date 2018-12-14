Лукашенко обиделся, что Порошенко не поддержал его предложение по Донбассу (46)

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- Порошенко отверг предложения Лукашенко по Донбассу : Версии.com 14:59
- Порошенко не поддержал инициативу по Донбассу, - Лукашенко : УРА-Информ 14:56
- Лукашенко заявил, что Порошенко отклонил его помощь по Донбассу : Слово і Діло 14:47
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- Лукашенко обиделся, что Порошенко не поддержал его предложение по Донбассу : Комментарии.UA 14:33
- Лукашенко: Порошенко отказался принимать мои предложения по Донбассу : ReplyUA.net 14:30
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- "Будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло, а не отморозки-нацмены": Лукашенко сделал скандальное заявление по Украине : InfoResist.org 14:16
- Лукашенко утверждает, что Украина не поддержала его предложение помощи по Донбассу : УкропNews.com 14:15
- Лукашенко утверждает, что Украина не поддержала его предложение помощи по Донбассу : Зеркало недели. Украина 14:14
- Лукашенко заявил, что Порошенко не поддержал его инициативы по Донбассу : РБК-Україна 14:11
- "Простить и забыть": Лукашенко о прекращении войны в Донбассе : Новини онлайн 24 14:09
- Лукашенко объяснил срыв урегулирования на Донбассе : Минпром 14:08
- Лукашенко заявил, что Порошенко не поддержал его предложения по Донбассу : ДнепрCity.net 14:07
- Лукашенко перед российскими СМИ пожаловался на Порошенко : Gazeta.ua 14:05
- Лукашенко утверждает, что Украина не поддержала его предложение помощи по Донбассу : Зеркало недели. Украина 13:47
- "Готов был как пограничник стать": Лукашенко рассказал, как мирит Украину с Россией : Сегодня.ua 13:42
- Лукашенко пожаловался, что Порошенко считает его пророссийским : Українська правда 13:41
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- Лукашенко заявил, что Порошенко не поддержал его предложения по Донбассу : Хвиля 13:36
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- Лукашенко заявил, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу : ForUm 13:34
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- Лукашенко рассказал, что Порошенко отказался от его идей по Донбассу : Новости Донбасса 13:09
- Лукашенко: Порошенко отверг мои предложения по Донбассу : Фокус 13:04
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