Лукашенко обиделся, что Порошенко не поддержал его предложение по Донбассу (46)

Комментарии.UA 2018.12.14 14:33

Лукашенко рассказал о том, что его помощь не оценили Лукашенко считает, что нужно восстанавливать нормальные отношения, и это возможно Предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки у президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. "Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне