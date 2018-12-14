Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Лукашенко объяснил, каким образом Россия хочет присоединить к себе Беларусь (53)

NewsOne 2018.12.14 18:09
Размещено: 14.12.2018 Александр Лукашенко. Фото: udf.by Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва намерена добавить Беларусь в состав Российской Федерации под видом "глубокой интеграции". Об этом сообщает Эспрессо, ссылаясь на росСМИ. "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - высказался Лукашенко. Со слов белорусского лидера, идею инкорпорации Москва прикрывает предлогом
ЛУКАШЕНКО, БЕЛАРУСЬ, КАТАНЬЕ, МЫТЬЕ, ПРЕДЛОГ, МАНЕВР, Лукашенко, Беларусь, Россия, Москва, Минск, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018