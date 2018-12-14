Лукашенко объяснил, каким образом Россия хочет присоединить к себе Беларусь (53)

- РФ под видом "интеграции" проводит аннексию Беларуси - Лукашенко : Vector News 22:16
- Лукашенко обвинил Россию в попытке аннексии Беларуси : UA.news 21:44
- Лукашенко раскрыл планы Москвы по присоединению Беларуси : Онлайн-видання Київська газета 21:37
- Лукашенко рассказал о предложениях войти в состав РФ : Днепр Вечерний 21:27
- Лукашенко заявил, что Россия хочет разрушить Беларусь : Українські Новини 21:15
- Лукашенко: Москва хочет затащить Беларусь в состав Российской Федерации : RUpor.info 21:12
- Соседняя страна жалуется на возможную оккупацию Россией : Багнет 21:01
- Лукашенко обнаружил, что Россия хочет инкорпорировать его страну : InfoResist.org 21:01
- РФ под видом "интеграции" проводит аннексию Беларуси - Лукашенко : Контракты.ua 20:07
- Лукашенко выразил опасение, что Беларусь хотят инкорпорировать в Россию : Контракты.ua 19:37
- Лукашенко обвинил РФ в попытках включить Беларусь в свой состав : GuildHall 19:36
- Лукашенко: Россия хочет присоединить к себе Беларусь : EtCetera.media 19:30
- Лукашенко заявил, что Россия пытается присоединить к себе Беларусь : ТСН.ua 18:43
- Лукашенко заподозрил Москву в попытках "затянуть" Беларусь в состав России : #Буквы 18:18
- Лукашенко объяснил, каким образом Россия хочет присоединить к себе Беларусь : NewsOne 18:09
- Москва предложила Лукашенко отдать часть Беларуси: "Разрушайте страну и вступайте в состав России" : Politeka 17:41
- РФ под видом "интеграции" проводит аннексию Беларуси - Лукашенко : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в РФ : Bigmir)net Новости 17:09
- Лукашенко отверг присоединение Беларуси к России : Комментарии.UA 17:02
- Обзор прессы: Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкарпорировать в свой состав Беларусь : Голос Правди 16:43
- Лукашенко: Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России : Vector News 16:25
- Россия хочет захватить Беларусь: Лукашенко рассказал о "намеках" Кремля : Телеграф.com.ua 16:21
- Россия готовится присоединить Беларусь : NewsNetwork 16:18
- Вступайте в состав России: Лукашенко рассказал о поступающих из Москвы намеках : MIGnews.com.ua 16:12
- Лукашенко рассказал о предложениях войти в состав РФ : LB.ua 16:11
- Лукашенко заявил, что Россия пытается присоединить к себе Беларусь : Еспресо TV 16:06
- Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию : Business Information Network 16:02
- "Этого не будет никогда" - Лукашенко о присоединении Беларуси к России : Крым.Реалии RFE/RL 15:53
- Лукашенко заявил о желании Кремля поглотить Беларусь : Власти.нет 15:47
- Лукашенко рассказал о намеках, поступающих в Беларусь из Москвы: "получите нефть и вступайте в состав России" : УкропNews.com 15:46
- Лукашенко рассказал о намеках, поступающих в Беларусь из Москвы: "получите нефть и вступайте в состав России" : УНИАН 15:33
- Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию : Версии.com 14:59
- Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию : ForUm 14:36
- "Русский мир" слишком близко: Лукашенко заподозрил РФ в недобрых намерениях : Realist.online 14:30
- Лукашенко выразил опасение, что Беларусь хотят инкорпорировать в Россию : Bigmir)net Новости 14:09
- Лукашенко боится, что Москва инкорпорирует Белоруссию в Россию : Личный счет 13:54
- Лукашенко заподозрил Москву в попытках встроить Белоруссию в Россию : Kafanews 13:47
- Лукашенко заявил, что Москва пытается инкорпорировать Беларусь в состав России : Страна.ua 13:47
- "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - Лукашенко : УкропNews.com 13:46
- "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но разрушайте страну и вступайте в состав России", - Лукашенко : УкропNews.com 13:46
- Лукашенко раскрыл планы Москвы по присоединению Беларуси : Гуру.ua 13:39
- Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в РФ : Bigmir)net Новости 13:39
- Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России, - Лукашенко : Фокус 13:34
- Лукашенко заявил о намеках Москвы на инкорпорацию Беларуси в Россию : DsNews 13:33