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Фокус: Украина

Россия перебросила в Крым 100 новых военных самолетов (44)

Под прицелом 2018.12.14 16:35
avtor5 Россия дополнительно передислоцировала в оккупированный ею Крым 100 боевых самолетов нового типа. Об этом собщает сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий на брифинге в Киеве. "Это самолеты Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине Черноморского региона и почти на всей территории Украины", - отметил Скибицкий. Кроме того, на военно-морской базе в Крыму размещены 6 подводных лодок с
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