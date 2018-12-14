Россия перебросила в Крым 100 новых военных самолетов (44)

- Разведка: Россия дополнительно передислоцировала в Крым 100 боевых самолетов нового типа : Journalist.today 18:46
- Россия перебросила в оккупированный Крым 100 боевых самолетов нового типа - разведка Минобороны : Гордон 18:35
- Россия перебросила в Крым 100 самолетов нового типа : Вести-UA 18:03
- Россия дополнительно перебросила в Крым новые боевые самолеты и подлодки - разведка : Вечерние Вести 17:08
- Россия перебросила в Крым еще 100 боевых самолетов нового типа : Версии.com 17:03
- РФ перебросила в Крым еще 100 ударных самолетов нового типа : SiteUA 16:54
- РФ перебросила в Крым еще 100 боевых самолетов нового типа : Ирта-Fax 16:51
- Минобороны: Россия перебросила в аннексированный Крым сотню боевых самолетов и шесть подводных лодок : NewsOne 16:43
- Самолеты и подводные лодки: Россия увеличивает военные силы в Крыму : EtCetera.media 16:36
- Россия перебросила в Крым 100 новых военных самолетов : Под прицелом 16:35
- На территории Крыма Россия дополнительно разместила 100 боевых самолетов нового типа : IPress.ua 16:10
- ГУР: РФ перебросила в Крым еще 100 ударных самолетов нового типа : Електронні Вісті 16:01
- Россия перебросила в Крым новые боевые самолеты и подлодки - разведка : ТВі 15:53
- РФ перебросила в Крым сотню новых боевых самолетов : Trust.UA 15:51
- Истребители, подводные лодки, ракетные комплексы. Россия перебросила в Крым новое вооружение : the Бабель 15:49
- РФ дополнительно разместила в Крыму 100 боевых самолетов нового типа - ГУР : Центр журналистских расследований 15:44
- Россия перебросила в Крым сотню современных боевых самолетов : Интеллект Украины 15:43
- РФ перебросила в Крым еще 100 боевых самолетов нового типа : ForUm 15:34
- Россия перебросила в Крым сотню современных боевых самолетов : From-UA.com 15:34
- Россия дополнительно перебросила в Крым новые боевые самолеты и подлодки - разведка : FinOboz 15:33
- РФ передислокувала до окупованого Криму 100 бойових літаків та 6 підводних човнів, - розвідка : Газета День 15:28
- РФ перебросила в Крым еще 100 ударных самолетов нового типа - ГУР : Экономика.com.ua 15:29
- Россия перебросила в оккупированный Крым 100 боевых самолетов, - разведка : #Буквы 15:18
- На территорию оккупированного Крыма РФ перебросила 100 боевых самолетов, - разведка : UATV 15:15
- Россия перебросила в Крым 100 самолетов нового типа - разведка : Сегодня.ua 15:12
- Россия дополнительно перебросила в Крым новые боевые самолеты и подлодки - разведка : ДнепрCity.net 15:09
- Россия перевела в Крым "Калибры", "Бастионы" и сотню боевых самолетов : Bigmir)net Новости 15:08
- Россия дополнительно разместила в Крыму 100 боевых самолетов нового типа - украинская разведка : Крым.Реалии RFE/RL 14:55
- Россия перебросила в Крым 100 боевых самолетов нового типа - разведка : УкропNews.com 14:51
- РФ дополнительно перебросила в захваченный Крым 100 боевых самолетов нового типа, - Скибицкий : УкропNews.com 14:51
- РФ дополнительно перебросила в захваченный Крым 100 боевых самолетов нового типа, - Скибицкий : UAZMI 14:50
- РФ дополнительно направила в Крым новые боевые самолеты и подлодки : Телеграф.com.ua 14:49
- РФ перебросила в Крым еще 100 ударных самолетов нового типа - ГУР : Новини онлайн 24 14:42
- Россия дополнительно перебросила в Крым новые боевые самолеты и подлодки - разведка : Хвиля 14:38
- РФ перебросила в Крым еще 100 ударных самолетов нового типа - ГУР : Vector News 14:17
- РФ перебросила в Крым еще 100 ударных самолетов нового типа - ГУР : ЛІГАБізнесІнформ 14:08
- Россия перебросила в Крым 100 боевых самолетов нового типа : ICTV Факти 14:06
- Россия перебросила в оккупированный Крым 100 боевых самолетов и подводных лодок : Еспресо TV 14:04
- Россия перебросила в Крым 100 боевых самолетов нового типа - разведка : УНИАН 14:03
- Россия дополнительно перебросила в Крым новые боевые самолеты и подлодки - разведка : Укринформ 13:47
- Россия передислоцировала в Крым 100 боевых самолетов нового типа : Главное 13:05
- Россия передислоцировала в Крым 100 боевых самолетов нового типа : Диванная Сотня 13:03
- Россия дополнительно передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов, - разведка : Информационное Сопротивление 12:43