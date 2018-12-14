На Буковине со стрельбой задержали авто с пьяным контрабандистом за рулем (44)

Українські реалії 2018.12.14 14:56

14:20 14 грудня 2018 Сообщникам пьяного водителя удалось сбежать. В автомобиле обнаружили четыре ящика с сигаретами и две радиостанции. В Черновицкой области пограничники задержали авто, на котором в Румынию пытались перевезти две тысячи пачек сигарет, сообщает в пятницу, 14 декабря, пресс-служба Госпогранслужбы, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa korrespondent.net Отмечается, что накануне, в ходе патрулирования пограничники обнаружили