На Буковине со стрельбой задержали авто с пьяным контрабандистом за рулем (44)

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- Украинские пограничники со стрельбой задержали на границе с Румынией пьяного контрабандиста : Местные вести 19:10
- На границе с Румынией пограничники обстреляли "евробляху" / Фото : BlackSeaNews.net 19:01
- В Черновицкой области пограничники со стрельбой задержали контрабандистов : Единая Одесса 18:28
- Контрабанда по-новому: пограничники обстреляли "евробляху" : Слово і Діло 18:12
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- На Буковине пограничники обстреляли автомобиль на "євробляхах", который пытался прорваться в Румынию : ТСН.ua 17:44
- На границе с Румынией пограничники обстреляли "евробляху" : Гуру.ua 17:39
- Пограничники открыли огонь по контрабандистам на Буковине - фото : Realist.online 17:35
- Пограничники обстреляли "евробляху" на границе : FinOboz 17:33
- Украинские пограничники со стрельбой задержали на границе с Румынией пьяного контрабандиста : Страна.ua 17:17
- На границе с Румынией пограничники обстреляли "евробляху": фото : Vector News 17:16
- Пограничники обстреляли "евробляху" на границе : ДнепрCity.net 17:13
- Украинцев обстреляли на границе с Румынией : Подробности.ua 17:10
- Пограничники обстреляли "евробляху" на границе с Румынией : Інформатор.news 17:06
- Пограничники обстреляли "евробляху" на границе с Румынией : 368.media 17:04
- Пьяный украинец на евробляхе пытался прорваться в Румынию с контрабандными сигаретами - пограничники открыли огонь. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 16:50
- На границе с Румынией пограничники обстреляли "евробляху" : Сегодня.ua 16:47
- Пограничники обстреляли "евробляху" на границе : Хвиля 16:39
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- На границе с Румынией со стрельбой задержали контрабандистов : ForUm 16:37
- Пьяный украинец на евробляхе пытался прорваться в Румынию с контрабандными сигаретами - пограничники открыли огонь. ФОТОрепортаж : UAZMI 16:23
- На границе с Румынией пограничники обстреляли "евробляху": фото : ЛІГАБізнесІнформ 16:12
- Фото В Черновицкой области со стрельбой поймали пьяного контрабандиста на "евробляхе" : Фокус 16:06
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- Пограничники со стрельбой пытались остановить контрабандистов на Буковине : Телеграф.com.ua 15:13
- На Буковине со стрельбой задержали авто с пьяным контрабандистом за рулем : Українські реалії 14:56
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