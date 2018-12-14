В Харьковской области жестко обращаются с пациентами психиатрической больницы (40)

- В психбольнице Харьковской области больных держали на холоде и отбирали пенсии : Вести.ua 18:45
- На Харьковщине в психиатрической больнице персонал издевался над пациентами : ГолосUA 18:35
- Под Харьковом персонал психбольницы издевался над пациентами : РИА Мелитополь 18:31
- Без воды, в холодных комнатах: на Харьковщине издевались над пациентами психиатрической больницы : Телеканал новин "24" 18:30
- В Харьковской психбольнице издеваются над пациентами : Новости Луганска 18:20
- Вонь, голод и холод. Как в харьковской психбольнице издеваются над пациентами : АСН.in.ua 18:12
- В Харьковской области врачи психбольницы издевались над пациентами : NewsOne 18:09
- Персонал психбольницы обвиняют в жестоком обращении с пациентами : KharkivToday 18:03
- В психбольнице на Харьковщине персонал издевался над пациентами : ТВі 17:56
- В психбольнице Харьковской области больных держали на холоде и отбирали пенсии : Українські Новини 17:45
- В Харьковской области жестко обращаются с пациентами психиатрической больницы : Инфолайн 17:42
- В Харьковской области издевались над пациентами психиатрической больницы : Новое Время 17:41
- В Харьковской области издеваются над пациентами психиатрической лечебницы : Інформатор.news 17:36
- В Харьковской области жестко обращаются с пациентами психиатрической больницы : Українські національні новини 17:33
- В Харьковской области жестко обращаются с пациентами психиатрической больницы : ПрессОрг24 17:32
- В психбольнице на Харьковщине пациентов заперли в неотапливаемом помещении : Новости N 17:17
- В Харьковской психбольнице издеваются над пациентами - омбудсмен : Vector News 17:16
- В Харьковской психбольнице издевались над пациентами - омбудсмен : Українська правда 17:11
- Под Харьковом персонал психбольницы издевался над пациентами : Подробности.ua 17:10
- В психбольнице на Харьковщине персонал издевался над пациентами : Маю право 17:04
- Омбудсвумен рассказала об издевательствах в Харьковской психбольнице : DsNews 17:03
- Отбирали пенсии и закрывали на холоде: в психбольнице на Харьковщине издевались над пациентами : ТСН.ua 16:49
- Морили холодом, отбирали пенсии: под Харьковом врачи издевались над пациентами психбольницы : Vgorode.ua 16:39
- Держали в холоде и били: в Харьковской психиатрической больнице персонал издевался над пациентами : Комсомольская Правда в Украине 16:35
- В больнице под Харьковом издевались над пациентами - итоги проверки : Status Quo 16:20
- Заставили мерзнуть и применяли физическое насилие: в Харьковской психиатрической больнице персонал издевался над пациентами : NewsMir.info 16:19
- В психбольнице под Харьковом врачи издевались над больными : Bigmir)net Новости 16:13
- В психиатрической больнице под Харьковом врачи издевались над больными : Аргументы и Факты Украина 16:09
- В психбольнице на Харьковщине пациентов заперли в неотапливаемом помещении : Страна.ua 16:08
- Нет питьевой воды: рассказали об ужасах харьковской психбольницы : Gazeta.ua 16:08
- Жестокости нет предела: в харьковской психиатрической больнице персонал издевался над пациентов : 7 днів Ужгородськi 16:07
- В Харьковской психбольнице издеваются над пациентами - омбудсмен : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- Держали в холоде и били. В Харьковской психиатрической больнице персонал издевался над пациентами : Інформатор.news 15:36
- В Харьковской психиатрической больнице персонал издевался над пациентами : Комментарии.UA 15:32
- В психиатрической больнице на Харьковщине персонал издевался над пациентами : Весь Харьков 15:09
- В психиатрической больнице на Харьковщине врачи издевались над больными : Еспресо TV 15:04
- В психиатрической больнице в Харьковской области персонал издевался над пациентами : Инфолайн 14:44
- В психиатрической больнице на Харьковщине персонал издевался над пациентами : АТН 14:31
- Заставили мерзнуть и применяли физическое насилие: в Харьковской психиатрической больнице персонал издевался над пациентами : 112.ua 14:30