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В Харьковской области жестко обращаются с пациентами психиатрической больницы (40)

Инфолайн 2018.12.14 17:42
Персонал психиатрической больницы No2, город Барвенково Харьковской области, жестко обращаются с пациентами больницы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Уполномоченного ВР Украины по правам человека. "Во время мониторинга мужского отделения, было обнаружено, что по данным документации на лечении находится 56 пациентов, а на самом деле в помещении 41. Главная медицинская сестра объяснила, что четырех пациентов в этот день
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