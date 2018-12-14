В Харьковской области жестко обращаются с пациентами психиатрической больницы (40)

Инфолайн 2018.12.14 17:42

Персонал психиатрической больницы No2, город Барвенково Харьковской области, жестко обращаются с пациентами больницы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Уполномоченного ВР Украины по правам человека. "Во время мониторинга мужского отделения, было обнаружено, что по данным документации на лечении находится 56 пациентов, а на самом деле в помещении 41. Главная медицинская сестра объяснила, что четырех пациентов в этот день