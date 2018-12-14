Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Укрзалізниця запускает новый ночной экспресс по Украине (39)

ЛІГАБізнесІнформ 2018.12.14 17:38
Фото - Укрзалізниця Поезд Запорожье-Днепр-Ужгород сформирован из вагонов, прошедших капремонт. В свой первый рейс он выйдет 16 декабря С 16 декабря начнет курсировать новый ночной экспресс Укрзалізниці Запорожье-Днепр-Ужгород, сообщает пресс-служба перевозчика. В первый рейс новый поезд отправится 16 декабря из Запорожья в 14:40, из Днепра - в 16:40 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:06.
УЖГОРОД, ПОЕЗД, ЗАПОРОЖЬЕ, ДНЕПР, МУКАЧЕВО, ЭКСПРЕСС, Кравцов, Ужгород, Запорожье, Львов, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018