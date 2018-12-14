Незаконное пересечение границы: в Украине впервые возбудили уголовное дело (50)

- В Украине открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы : Times.dn.ua 18:47
- В Украине открыто первое производство по факту незаконного пересечения границы : Times.dn.ua 18:46
- В Украине впервые будут судить за незаконное пересечение границы : UA.news 18:44
- В Украине завели первое уголовное дело за незаконное пересечение границы : Единая Одесса 18:28
- В Украине открыто первое уголовное производство за нарушение государственной границы : Газета День 18:25
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- В Украине открыто первое производство за незаконное пересечение госграницы : Бердянск 24 18:15
- Незаконное пересечение границы: в Украине впервые возбудили уголовное дело : ICTV Факти 18:06
- В Украине завели первое уголовное дело за незаконное пересечение границы : ForUm 18:04
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- Открыто первое уголовное производство за незаконное пересечение границы : Инфолайн 17:42
- В Украине открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы : ОстроВ 17:40
- В Украине впервые открыли дело по незаконному пересечению границы : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- В Украине возбудили первое уголовное дело за незаконное пересечение границы : Аргументы и Факты Украина 17:08
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- Госпогранслужба: Открыто первое уголовное производство за незаконное пересечение границы : Електронні Вісті 17:00
- В Украине возбудили первое уголовное дело за нарушение границы: стали известны детали : Апостроф 17:00
- В Украине открыли первое уголовное производство о незаконном пересечении границы : Українські реалії 17:00
- Впервые в Украине могут посадить нелегала : ТВі 16:57
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- В Украине открыли первое дело за "прорыв" границы : Слово і Діло 16:47
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- Рвался в Украину: впервые накажут за незаконное пересечение границы : Gazeta.ua 16:38
- В Украине открыли первое уголовное производство о незаконном пересечении границы : Гордон 16:38
- Первый пошел: в Украине открыли дело за прорыв границы : Факты 16:37
- Первое дело за "прорыв" границы открыли в Одессе : Комсомольская Правда в Украине 16:35
- Военное положение: возбуждено первое уголовное дело за нарушение границы Украины : Realist.online 16:35
- В Украине открыто первое дело за "прорыв" границы : DailyUA 16:27
- Открыто первое уголовное производство за незаконное пересечение границы : Українські національні новини 16:25
- Открыто первое уголовное дело за незаконное пересечение украинской границы : Петр и Мазепа 16:24
- В Украине открыли первое дело за незаконное пересечение границы : УНИАН 16:24
- Открыто первое уголовное дело за незаконное пересечение границы Украины, - Цигикал : УкропNews.com 16:24
- Открыто первое уголовное дело за незаконное пересечение границы Украины, - Цигикал : UAZMI 16:23
- В Украине впервые завели уголовное дело за незаконный переход границы - Цигикал : Страна.ua 16:23
- Открыто первое уголовное производство за незаконное пересечение границы : ПрессОрг24 16:22
- В Украине возбуждено первое уголовное производство за незаконное пересечение границы : ТСН.ua 16:22
- В Украине открыто первое производство за незаконное пересечение госграницы : #Буквы 16:21
- В Украине открыли первое уголовное дело за "прорыв" границы : Телеграф.com.ua 16:21
- В Украине открыли первое уголовное дело за нарушение границы - Цигикал : Українська правда 16:17
- В Украине возбудили первое уголовное дело за незаконное пересечение границы : Громадське телебачення 16:09
- В Украине впервые возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы : Еспресо TV 16:06
- В Украине впервые возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы : Телеканал новин "24" 16:01
- Открыто первое уголовное производство за незаконное пересечение границы, - Госпогранслужба : Українські Новини 15:46
- В Украине открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы : РБК-Україна 15:41
- СБУ открыла первое дело за незаконное пересечение границы : LB.ua 15:37