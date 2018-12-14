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Фокус: Украина

Незаконное пересечение границы: в Украине впервые возбудили уголовное дело (50)

ICTV Факти 2018.12.14 18:06
В Одесской области задержали мужчину за незаконное пересечение границы. Ему грозит уголовное наказание. 32-летний гражданин Молдовы, которому ранее на 10 лет закрыли въезд, пытался попасть в Украину, минуя пункты пропуска, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал. Сотрудники Госпогранслужбы передали задержанного СБУ в Одесской области. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года по ч.2 ст.
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