Незаконное пересечение границы: в Украине впервые возбудили уголовное дело (50)

ICTV Факти 2018.12.14 18:06

В Одесской области задержали мужчину за незаконное пересечение границы. Ему грозит уголовное наказание. 32-летний гражданин Молдовы, которому ранее на 10 лет закрыли въезд, пытался попасть в Украину, минуя пункты пропуска, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал. Сотрудники Госпогранслужбы передали задержанного СБУ в Одесской области. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года по ч.2 ст.