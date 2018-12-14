''Укрзалізниця'' резко поднимет цены на билеты: к чему готовиться украинцам (40)

Обозреватель 2018.12.14 20:10

14 декабря 2018, 19:39 "Укрзалізниця" в 2019 году планирует дважды повысить стоимость билетов на пассажирские поезда. Согласно пояснительной записке к консолидированному проекту финансового плана "Укрзалізниці" на 2019 год, подорожают и грузовые перевозки, пишет УНИАН. "Индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины будет осуществлена с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год