РФ хочет использовать аккаунты украинцев в соцсетях для вмешательства в выборы, - СБУ (53)

#Буквы 2018.12.14 20:18

Опубликовано: Пятница, 14 декабря 2018 19:37 Спецслужбы Российской Федерации пытаются вмешаться в избирательный процесс в Украине, используя аккаунты украинских пользователей в соцсетях. Об этом проинформировали в пресс-центре Службы безопасности Украины. К данному процессу причастно российское "Агентство интернет-исследований" (известное также как "фабрика троллей"), которое подозревается во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.