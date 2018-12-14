Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

РФ хочет использовать аккаунты украинцев в соцсетях для вмешательства в выборы, - СБУ (53)

#Буквы 2018.12.14 20:18
Опубликовано: Пятница, 14 декабря 2018 19:37 Спецслужбы Российской Федерации пытаются вмешаться в избирательный процесс в Украине, используя аккаунты украинских пользователей в соцсетях. Об этом проинформировали в пресс-центре Службы безопасности Украины. К данному процессу причастно российское "Агентство интернет-исследований" (известное также как "фабрика троллей"), которое подозревается во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
ВМЕШАТЕЛЬСТВО, СПЕЦСЛУЖБА, ТРОЛЛЬ, ВЫБОР, ДОСТУП, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, Агентство Интернет Исследований, Россия, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018