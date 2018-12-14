Главу поместной церкви на Объединительном соборе будут избирать в два тура - СМИ (13)

УНИАН 2018.12.14 22:47

Во второй тур выйдут три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов участников собора. Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве / фото УНИАН По предварительным подсчетам, в Объединительном соборе, который состоится 15 декабря, примут участие 192 делегата, и они будут выбирать Предстоятеля в два тура. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники среди организаторов собора.