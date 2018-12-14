Главу поместной церкви на Объединительном соборе будут избирать в два тура - СМИ (13)

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- В Объединительном соборе примут участие 192 делегата, в том числе 64 архиерея - СМИ : Интерфакс-Україна 01:06
- Главу поместной церкви на Объединительном соборе будут избирать в два тура : Сегодня.ua 00:42
- В Объединительном Соборе примут участие около 192 делегатов от трех конфессий : РБК-Україна 00:41
- Архиепископ Лонгин патр. Варфоломею: Сколько боли Вы принесли в наши сердца : Спілка православних журналістів 00:41
- Накануне Собора в Украине: в Константинополе неожиданно объявился фанат РПЦ : Обозреватель 00:40
- "Под ковром". Объединительный собор пройдет в закрытом для прессы формате - ОО "Томос" : Голос Правди 00:37
- Объединительный собор в субботу в Киеве учредит Поместную православную церковь в Украине и изберет ее предстоятеля : Интерфакс-Україна 00:36
- УПЦ (МП) проводит под ВРУ молебен против "вмешательства власти в дела Церкви" : Твоя Библия 00:14
- Под Верховной Рады собрались на молитву противники церковной автокефалии : ТСН.ua 00:14
- Объединительный собор: правоохранители будут усиленно охранять улицы Киева : Новое Время 00:10
- От заката до рассвета: самая тёмная ночь до томоса : News24UA 00:07
- Полиция будет усиленно охранять центр Киева через проведение Объединительного собора : IPress.ua 00:07
- Не Филарет! В УПЦ КП выбрали кандидата на пост предстоятеля единой церкви (видео) : Криминал.TV 23:52