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Фокус: Украина

Главу поместной церкви на Объединительном соборе будут избирать в два тура - СМИ (13)

УНИАН 2018.12.14 22:47
Во второй тур выйдут три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов участников собора. Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве / фото УНИАН По предварительным подсчетам, в Объединительном соборе, который состоится 15 декабря, примут участие 192 делегата, и они будут выбирать Предстоятеля в два тура. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники среди организаторов собора.
СОБОР, ПАТРИАРХАТ, ЦЕРКОВЬ, МИТРОПОЛИТ, ПАТРИАРХ, АВТОКЕФАЛИЯ, Порошенко, Украина, Киев, Москва, Россия
2018.12.15 (13)

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