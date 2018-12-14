Что происходит на дорогах Днепропетровской области: информация Служба автодорог (3)

Новости Днепропетровска 2018.12.14 12:28
Сегодня, 10:00
По состоянию на 14 декабря проезд по всем дорогам общего пользования
государственного значения Днепропетровской области обеспечен.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу САД.
Температура воздуха по области от +2 до -2 градусов по Цельсию.
Осадки: слабый снег в Верхнеднепровском, Пятихатском, Солонянском,
Криворожском и Днепропетровском районах, остальные районы области - без
осадков.
Состояние покрытия: мокрое, местами мокрое, сухое.
ОСАДОК, ГРАДУС, ТЕМПЕРАТУРА, ГОЛОЛЕДИЦА, ВОЗДУХ, МОРОЗ, Украина
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