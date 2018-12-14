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Что происходит на дорогах Днепропетровской области: информация Служба автодорог (3)

Новости Днепропетровска 2018.12.14 12:28
Сегодня, 10:00 По состоянию на 14 декабря проезд по всем дорогам общего пользования государственного значения Днепропетровской области обеспечен. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу САД. Температура воздуха по области от +2 до -2 градусов по Цельсию. Осадки: слабый снег в Верхнеднепровском, Пятихатском, Солонянском, Криворожском и Днепропетровском районах, остальные районы области - без осадков. Состояние покрытия: мокрое, местами мокрое, сухое.
ОСАДОК, ГРАДУС, ТЕМПЕРАТУРА, ГОЛОЛЕДИЦА, ВОЗДУХ, МОРОЗ, Украина, Киев, Одесса, Винница, Крым
2018.12.15 (3)

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