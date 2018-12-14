На Донбассе боевики били из зентиних установок, один военный ранен (1)

Українська правда 2018.12.14 21:11
В течение пятницы российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим
прекращения огня, при этом зафиксировано 2 случая применения вооружения,
запрещенного минскими соглашениями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из БМП-2, зенитной
установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных
пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Марьинка и Пески
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