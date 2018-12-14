Ситуация в Азовском море: в ЕС готовы ввести новые антироссийские санкции (1)

Вісті.pro 2018.12.14 20:10
Лидеры стран ЕС серьезно рассматривают вероятность внедрения новых санкций
против России из-за ее действий вблизи Керченского пролива.
Об этом в своем Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе
Рикард Джозвяк.
Лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций против России, о чем
свидетельствуют выводы Европейского Совета относительно событий в Азовском
море, заявив: "ЕС готов применить меры, в частности относительно
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