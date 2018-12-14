Ситуация в Азовском море: в ЕС готовы ввести новые антироссийские санкции (1)

Вісті.pro 2018.12.14 20:10

Лидеры стран ЕС серьезно рассматривают вероятность внедрения новых санкций против России из-за ее действий вблизи Керченского пролива. Об этом в своем Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк. Лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций против России, о чем свидетельствуют выводы Европейского Совета относительно событий в Азовском море, заявив: "ЕС готов применить меры, в частности относительно