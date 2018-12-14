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Погода "заморозит" украинцев: появился прогноз на выходные (3)

Donbass.UA 2018.12.14 17:26
Циклон, который принес с собой снегопады, решил задержаться над территорией Украины Об этом в своем личном Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, уже с завтрашнего дня, 15 декабря, на территории нашей страны похолодает, а осадки прекратятся. "В атмосферы все по графику - сначала снег, потом закрепление снежных уроков морозом", - уверяет Диденко. Народный синоптик также уточнила, что в ночь на 15 декабря температура
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2018.12.15 (3)

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