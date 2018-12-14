Погода "заморозит" украинцев: появился прогноз на выходные (3)

Donbass.UA 2018.12.14 17:26

Циклон, который принес с собой снегопады, решил задержаться над территорией Украины Об этом в своем личном Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, уже с завтрашнего дня, 15 декабря, на территории нашей страны похолодает, а осадки прекратятся. "В атмосферы все по графику - сначала снег, потом закрепление снежных уроков морозом", - уверяет Диденко. Народный синоптик также уточнила, что в ночь на 15 декабря температура