Погода "заморозит" украинцев: появился прогноз на выходные (3)

Donbass.UA 2018.12.14 17:26
Циклон, который принес с собой снегопады, решил задержаться над территорией
Украины
Об этом в своем личном Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, уже с завтрашнего дня, 15 декабря, на территории нашей страны
похолодает, а осадки прекратятся.
"В атмосферы все по графику - сначала снег, потом закрепление снежных
уроков морозом", - уверяет Диденко.
Народный синоптик также уточнила, что в ночь на 15 декабря температура
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