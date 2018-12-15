Усик ответил радикалам: Я стану на сторону своей веры (42)

ForUm 2018.12.15 15:34

Чемпион мира по боксу Александр Усик прокомментировал агрессивные высказывания в свой адрес, после заявления о том, что в случае попытки захвата Киево-Печерской лавры, боксер готов встать на защиту монахов. Фото: Центр информации УПЦ Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом он заявил на VI Церемонии награждения "Дети Украины - будущее нации", которая состоялась 14 декабря в Национальном оперном театре.