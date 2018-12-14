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Фокус: Украина

Сербия уже грозит Косову вводом войск из-за решения создать регулярную армию (7)

the Бабель 2018.12.14 18:46
Олег Панфилович 18:23, 14 декабря 2018 Парламент Косова поддержал создание собственных вооруженных сил. Это вызвало резкую критику со стороны Сербии, пишет Associated Press. Советник президента Сербии Александара Вучича предупредил, что Белград может направить войска в Косово и объявить его территорию оккупированной в ответ на такой шаг парламента. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград будет
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2018.12.15 (7)

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