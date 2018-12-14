Минэнергоугля разработало новые нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков (2)

Энергореформа 2018.12.14 13:39

14 дек 2018 12:28:42 Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в связи с отменой в судебном порядке постановления Кабинета министров о нормах потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков (No203 от 23 марта 2016 года), а также с целью установления экономически обоснованных норм разработало и обнародовало для общественного обсуждения новый документ. Так, согласно проекту постановления правительства, предлагается установить