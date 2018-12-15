Во Франции вновь вспыхнули протесты ''желтых жилетов'': десятки задержанных (20)

Обозреватель 2018.12.15 12:10

15 декабря 2018, 12:05 В Париже возобновились акции протестов "желтых жилетов". Они вновь вышли на улицы Парижа, и несколько десятков человек уже задержали. Кроме того, в город стянули большое количество полицейских, они окружили Триумфальную арку, сообщается на Telegram-канале "Life Shot". В свою очередь, НТВ уточняет, что на парижских улицах появилась даже бронетехника, закрыты многие станции метро, полиция проверяет всех, кто кажется подозрительным.