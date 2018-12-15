Во Франции вновь вспыхнули протесты ''желтых жилетов'': десятки задержанных (20)

2018.12.15 (20)2018.12.14 (5) →
- Протесты "желтых жилетов": во Франции начались первые столкновения : FaceNews 14:46
- Протесты во Франции: "Желтые жилеты" прорвали заграждение полиции на Елисейских полях : Винница Реал 14:28
- Протесты "желтых жилетов" во Франции. Мобилизованы 70 тысяч полицейских : АСН.in.ua 14:12
- Протесты "желтых жилетов" в Париже: мобилизованы почти 70 тысяч полицейских : Антикор.com.ua 14:10
- "Желтые жилеты" снова вышли с протестами в Париже : ДнепрCity.net 14:06
- 70 тысяч полицейских мобилизованы во Франции из-за протестов : FinOboz 13:33
- 70 тысяч полицейских мобилизованы во Франции из-за протестов : ReplyUA.net 13:29
- "Желтые жилеты" снова вышли с протестами в Париже : UAinfo 13:14
- Из-за протестов во Франции мобилизовали 70 тысяч полицейских : Вечерние Вести 13:01
- Уступок Макрона мало: "желтые жилеты" снова вышли с протестами в Париже : Новое Время 12:40
- Протесты "желтых жилетов" в Париже: мобилизованы почти 70 тысяч полицейских : NewsOne 12:39
- Протесты во Франции: мобилизовано почти 69 тыс. полицейских : ICTV Факти 12:36
- Желтые жилеты снова вышли на протесты: десятки задержанных : Hyser 12:36
- Во Франции вновь вспыхнули протесты ''желтых жилетов'': десятки задержанных : Обозреватель 12:10
- Из-за протестов во Франции мобилизовали 70 тысяч полицейских : Bigmir)net Новости 12:09
- "Желтые жилеты" готовятся к субботним протестам во Франции : Время новостей 11:46
- Во Франции "желтые жилеты" готовятся к новой акции протеста : ТСН.ua 03:44
- Протесты "желтых жилетов" прошли в Израиле : Зеркало недели. Украина 02:15
- Во Франции "желтые жилеты" обещают снова выйти на улицы : Hronika.info 00:40