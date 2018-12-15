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Во Франции вновь вспыхнули протесты ''желтых жилетов'': десятки задержанных

Во Франции вновь вспыхнули протесты ''желтых жилетов'': десятки задержанных (20)

Обозреватель 2018.12.15 12:10
15 декабря 2018, 12:05 В Париже возобновились акции протестов "желтых жилетов". Они вновь вышли на улицы Парижа, и несколько десятков человек уже задержали. Кроме того, в город стянули большое количество полицейских, они окружили Триумфальную арку, сообщается на Telegram-канале "Life Shot". В свою очередь, НТВ уточняет, что на парижских улицах появилась даже бронетехника, закрыты многие станции метро, полиция проверяет всех, кто кажется подозрительным.
ЖИЛЕТ, ПРОТЕСТ, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, СУББОТА, АРКА, Франция, Париж
2018.12.15 (20)

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