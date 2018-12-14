Омелян объяснил, почему не прекратится доставка пенсий "Укрпочтой" (3)

Слово і Діло 2018.12.14 15:43
14 декабря 2018, 15:32
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ПАО "Укрпочта" остается
социально важной компанией и сокращений отделений или прекращение доставки
пенсий не будет.
Как пишет "Слово и Дело", об этом он сказал во время встречи с членами
наблюдательного совета "Укрпочты" 14 декабря, сообщает пресс-служба
министерства.
В частности, Омелян подчеркнул, что Укрпочта должна сочетать бизнес-подходы
с социальной функцией.
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