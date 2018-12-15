В Херсонской области отменили региональный статус русского языка (12)

УкропNews.com 2018.12.15 00:15

45 .Русский язык лишили статуса регионального в Херсонской области / фото forumdaily.comДепутаты Херсонского областного совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Как передает корреспондент УНИАН, За это решение на сессии в пятницу проголосовали 45 депутатов облсовета. В частности, депутаты признали утратившим силу решение совета VІ созыва от 17 августа 2012 года N 553 "О первоочередных мерах по выполнению в