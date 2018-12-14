Патриарх Кирилл обратился к международному сообществу в связи с давлением на УПЦ (2)

Главновости 2018.12.14 14:38

Патриарх Кирилл направил послание к мировым лидерам, предстоятелям поместных церквей с указанием на грубое давление на Украинскую Православную Церковь 14/12/2018 12:58 Новости Патриарх Кирилл направил письма с сообщением о давлении на УПЦ предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, Генеральному секретарю Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту, а