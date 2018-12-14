Патриарх Кирилл обратился к международному сообществу в связи с давлением на УПЦ (2)

Главновости 2018.12.14 14:38
Патриарх Кирилл направил послание к мировым лидерам, предстоятелям
поместных церквей с указанием на грубое давление на Украинскую Православную
Церковь
14/12/2018 12:58
Новости
Патриарх Кирилл направил письма с сообщением о давлении на УПЦ
предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску,
главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину
Уэлби, Генеральному секретарю Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту, а
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ, ЕПИСКОПАТ, УКРАИНА, ФРАНЦИСК, ПАПА, Порошенко
, Гремингену
, Украина
, Франция
, Германия
, Москва
, Киев
, Россия