Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Патриарх Кирилл обратился к международному сообществу в связи с давлением на УПЦ (2)

Главновости 2018.12.14 14:38
Патриарх Кирилл направил послание к мировым лидерам, предстоятелям поместных церквей с указанием на грубое давление на Украинскую Православную Церковь 14/12/2018 12:58 Новости Патриарх Кирилл направил письма с сообщением о давлении на УПЦ предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, Генеральному секретарю Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту, а
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ, ЕПИСКОПАТ, УКРАИНА, ФРАНЦИСК, ПАПА, Порошенко, Гремингену, Украина, Франция, Германия, Москва, Киев, Россия
2018.12.15 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018