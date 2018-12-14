В ГСЧС назвали масштабы разрушений в результате взрыва в Фастове (15)

РБК-Україна 2018.12.14 17:11

Фото: взрыв в Фастове (dsns.gov.ua) В результате взрыва в Фастове повреждены 27 квартир В результате взрыва в Фастове (Киевская область) повреждены 27 квартир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, в результате взрыва в Фастове в пятиэтажном доме повреждены 27 квартир, в которых проживали 63 человека.