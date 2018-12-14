В ГСЧС назвали масштабы разрушений в результате взрыва в Фастове (15)

2018.12.15 (15)2018.12.14 (467) →
- Взрыв в жилом доме в Фастове: спасатели нашли тела погибших : Главред 01:05
- Спасатели обнаружили под обломками дома в Фастове тела мужчины и женщины : Kramatorsk.info 00:52
- В Фастове из-под завалов дома извлекли тела двух погибших : УНИАН 00:47
- В Фастове спасатели достали из-под завалов тела мужчины и молодой женщины, вероятно, она была беременной : Znaj.ua 00:47
- Взрыв дома в Фастове: спасатели обнаружили первых погибших : Информатор 00:44
- Взрыв в Фастове: спасатели нашли два тела : Українська правда 00:41
- Взрыв в Фастове: Спасатели достали тела двух погибших из-под завалов : Укринформ 00:32
- Взрыв в Фастове: из-под завалов многоэтажки вытащили два тела : Телеканал новин "24" 00:30
- "Киевоблгаз" не выявил следов взрыва газа в доме в Фастове : УкропNews.com 00:15
- На месте взрыва в жилом доме в Фастове нет признаков воспламенения газа : Телеграф.com.ua 00:13
- Взрыв в Фастове: под завалами ищут двух человек : Новости N 00:11
- Мощный взрыв в Фастове: появились новые подробности ЧП : Антикор.com.ua 00:10
- Для расследования взрыва в Фастове создали спецкомиссию : ГолосUA 00:05
- Взрыв жилого дома в Фастове. Из-под завалов взорвавшейся пятиэтажки достали тела мужчины и женщины : Страна.ua 00:02
- Взрыв в Фастове: под завалами ищут двух человек : Маю право 23:57