Лукашенко обиделся, что Порошенко не поддержал его предложение по Донбассу (1)

Комментарии.UA 2018.12.14 14:33
Лукашенко рассказал о том, что его помощь не оценили
Лукашенко считает, что нужно восстанавливать нормальные отношения, и это
возможно
Предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению
выборов в Донбассе не нашли поддержки у президента Украины Петра Порошенко.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне
ЛУКАШЕНКО, ДОНБАСС, ПОРОШЕНКО, УКРАИНЕЦ, МИНСКИЙ, БЕЛАРУСЬ, Лукашенко
, Порошенко
, Беларусь
, Украина
, Россия
, Минск
, США