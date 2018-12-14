26 фирм, близких к семье Януковича, через суд разморозили свои счета - СМИ (1)

Гордон 2018.12.14 15:35

Печерский суд Киева в течение месяца отменил аресты по меньшей мере 26 счетов, которые Генпрокуратура связывала с окружением экс-президента Виктора Януковича, сообщает "Украинская правда". Сегодня 15.21 | Печерский суд принял решения в пользу фирм, которые ГПУ связывала с окружением Януковича Фото: Печерський районний суд м. Києва - прес-служба / Facebook Компании "Аскор-Инвест", "Гендальф", "Фигаро Эволюшн", "Экотрейд 2016",