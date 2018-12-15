Минэкологии: ФРГ выделит Украине 35 млн евро на борьбу с изменением климата (18)

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- Германия выделяет Украине миллионы евро на экологию : FinOboz 12:33
- Германия выделяет Украине миллионы евро на экологию : ReplyUA.net 12:29
- Германия предоставит Украине 35 миллионов евро на экологические проекты : Електронні Вісті 12:15
- Германия выделит Украине 35 млн евро на противодействие изменениям климата : #Буквы 11:18
- Минэкологии: ФРГ выделит Украине 35 млн евро на борьбу с изменением климата : Днепр Вечерний 09:27
- Германия выделит Украине 35 млн евро на адаптацию к изменениям климата : Кам'янске портал 09:06
- Германия выделит Украине EUR35 млн на противодействие и адаптацию к изменениям климата : Гордон 09:05
- Германия выделит Украине 35 млн евро на адаптацию к изменениям климата : Fin.org.ua 08:46
- Германия выделит Украине 35 млн евро на адаптацию к изменениям климата : Укрудпром 08:45
- Минэкологии: ФРГ выделит Украине 35 млн евро на борьбу с изменением климата : Vector News 05:16
- Минэкологии: ФРГ выделит Украине 35 млн евро на борьбу с изменением климата : Українська правда 04:40
- Германия выделит Украине 35 млн евро для адаптации к изменениям климата : ТСН.ua 04:14
- Германия предоставит 35 млн евро Украине на борьбу с изменением климата - Минэкологии : Українські національні новини 04:03
- Германия предоставит 35 млн евро Украине на борьбу с изменением климата - Минэкологии : ПрессОрг24 04:02
- Германия предоставит Украине 35 миллионов евро на экологические проекты : УкропNews.com 02:15
- Германия предоставит Украине 35 миллионов евро на экологические проекты : УНИАН 01:32