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Минэкологии: ФРГ выделит Украине 35 млн евро на борьбу с изменением климата (18)

Днепр Вечерний 2018.12.15 09:27
Германия предоставит Украине финансовую помощь на 35 млн евро на противодействие и адаптацию к изменению климата. Об этом сообщает пресс- служба Министерства экологии и природных ресурсов. По словам министра экологии Остапа Семерака, средства будут использованы по 4 приоритетным направлениям. "Минприроды успешно завершило переговорный процесс с Федеральным министерством Германии по оказанию помощи в размере 35 миллионов евро.
УКРАИНА, ЕВРО, ИСКОПАЕМОЕ, БИОМАССА, КЛИМАТ, КОНТЕКСТ, Украина, Париж, Германия
2018.12.15 (18)

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