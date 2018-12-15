Минэкологии: ФРГ выделит Украине 35 млн евро на борьбу с изменением климата (18)

Днепр Вечерний 2018.12.15 09:27

Германия предоставит Украине финансовую помощь на 35 млн евро на противодействие и адаптацию к изменению климата. Об этом сообщает пресс- служба Министерства экологии и природных ресурсов. По словам министра экологии Остапа Семерака, средства будут использованы по 4 приоритетным направлениям. "Минприроды успешно завершило переговорный процесс с Федеральным министерством Германии по оказанию помощи в размере 35 миллионов евро.