Укрзалізниця запускает новый ночной экспресс по Украине (2)

ЛІГАБізнесІнформ 2018.12.14 17:38
Фото - Укрзалізниця
Поезд Запорожье-Днепр-Ужгород сформирован из вагонов, прошедших капремонт.
В свой первый рейс он выйдет 16 декабря
С 16 декабря начнет курсировать новый ночной экспресс Укрзалізниці
Запорожье-Днепр-Ужгород, сообщает пресс-служба перевозчика.
В первый рейс новый поезд отправится 16 декабря из Запорожья в 14:40, из
Днепра - в 16:40 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:06.
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