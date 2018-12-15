Россия хочет отрезать свой сегмент интернета от мирового: в Госдуму внесли законопроект, который позволит минимизировать передачу данных за рубеж (2)

Kramatorsk.info 2018.12.14 18:52

Документ разработан "с учетом агрессивного характера стратегии национальной кибербезопасности США", утверждают его авторы. В Государственную думу внесен законопроект о необходимости обеспечить работу российского сегмента интернета, если доступа к зарубежным серверам не будет. Об этом сообщает Meduza. Суть законопроекта в том, чтобы создать возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.