Россия хочет отрезать свой сегмент интернета от мирового: в Госдуму внесли законопроект, который позволит минимизировать передачу данных за рубеж (2)

Kramatorsk.info 2018.12.14 18:52
Документ разработан "с учетом агрессивного характера стратегии национальной
кибербезопасности США", утверждают его авторы.
В Государственную думу внесен законопроект о необходимости обеспечить
работу российского сегмента интернета, если доступа к зарубежным серверам
не будет.
Об этом сообщает Meduza.
Суть законопроекта в том, чтобы создать возможность для минимизации
передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские
пользователи.
ИНТЕРНЕТ, ТРАФИК, ОТКЛЮЧЕНИЕ, РОССИЯ, СЕГМЕНТ, СЕРВЕР, Боков
, Лугова
, Клишас
, Россия
, США