В Кабмин внесли предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией (1)

Главред 2018.12.14 18:35
14 декабря 2018, 18:23
Министерство инфраструктуры обосновало предложение об отмене поездов в РФ.
В Украине готовят отмену поездов в Россию / Свободная пресса
На рассмотрение Кабинета министров Украины Министерством инфраструктуры
внесен проект постановления о прекращении железнодорожного сообщения с
Россией.
По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна,
предварительного решения относительно проекта в Кабинете министров пока нет.
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, Украина