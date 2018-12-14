В Кабмин внесли предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией (1)

Главред 2018.12.14 18:35

14 декабря 2018, 18:23 Министерство инфраструктуры обосновало предложение об отмене поездов в РФ. В Украине готовят отмену поездов в Россию / Свободная пресса На рассмотрение Кабинета министров Украины Министерством инфраструктуры внесен проект постановления о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, предварительного решения относительно проекта в Кабинете министров пока нет.