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Фокус: Украина

В Кабмин внесли предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией (1)

Главред 2018.12.14 18:35
14 декабря 2018, 18:23 Министерство инфраструктуры обосновало предложение об отмене поездов в РФ. В Украине готовят отмену поездов в Россию / Свободная пресса На рассмотрение Кабинета министров Украины Министерством инфраструктуры внесен проект постановления о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, предварительного решения относительно проекта в Кабинете министров пока нет.
КАБИНЕТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕКРАЩЕНИЕ, РОССИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ, Омелян, Россия, Украина
2018.12.15 (1)

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