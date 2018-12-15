Очередной сбой в Facebook: в Сеть утекли фото миллионов пользователей (18)

Антикор.com.ua 2018.12.15 11:11

Очередной сбой в Facebook: в Сеть утекли фото миллионов пользователей В компании Facebook заявили о возможной утечке фото 6,8 млн пользователей, которые ранее были скрыты настройками приватности или неопубликованны. Об этом говорится в официальном блоге технического директора Facebook Томера Бара. В частности, из-за бага в API социальной сети фотографии 6,8 млн пользователей стали доступны разработчикам сторонних приложений.