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Очередной сбой в Facebook: в Сеть утекли фото миллионов пользователей (18)

Антикор.com.ua 2018.12.15 11:11
Очередной сбой в Facebook: в Сеть утекли фото миллионов пользователей В компании Facebook заявили о возможной утечке фото 6,8 млн пользователей, которые ранее были скрыты настройками приватности или неопубликованны. Об этом говорится в официальном блоге технического директора Facebook Томера Бара. В частности, из-за бага в API социальной сети фотографии 6,8 млн пользователей стали доступны разработчикам сторонних приложений.
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2018.12.15 (18)

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