Очередной сбой в Facebook: в Сеть утекли фото миллионов пользователей (18)

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- Из-за недостатка в Facebook фото почти семь миллионов пользователей стали публичными : IPress.ua 14:07
- В Facebook признали, что произошла масштабная утечка приватных данных пользователей : 6264.com.ua Краматорск 14:05
- Facebook "слил" сторонним приложениям фотографии почти 7 миллионов пользователей : Gagadget.com 12:36
- Facebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей : Гуру.ua 11:39
- Очередной сбой в Facebook: в Сеть утекли фото миллионов пользователей : Антикор.com.ua 11:11
- В Facebook признали утечку фото почти 7 миллионов пользователей : В Кулаке 10:59
- В Facebook утечка фото семи миллионов пользователей : Комментарии.UA 10:32
- В Facebook устранили возможность видеть скрытые фото : Сегодня.ua 06:12
- Баг в одном из API Facebook позволял получить доступ к чужим фото : UAProtection 05:51
- Facebook "слила" в Сеть снимки почти 7 миллионов пользователей : Вести.ua 05:15
- В Facebook заявили о возможной утечке фотографий почти 7 млн пользователей из-за ошибки : Гордон 01:35
- В Facebook признали утечку фото почти 7 миллионов пользователей : P-kontrol.in.ua 01:25
- В Facebook сообщили об утечке фото около семи миллионов пользователей : Kherson.life 00:50
- В Facebook признали утечку фото почти 7 миллионов пользователей : FinOboz 00:33
- В Facebook признали утечку фото почти 7 миллионов пользователей : Politica.com.ua 00:21
- В Facebook устранили возможность видеть неопубликованные фото : #Буквы 00:18
- Теперь ваши фото может просматривать каждый: в Facebook критический сбой, милионы в опасности : Znaj.ua 00:17
- В Facebook признали утечку фото почти 7 миллионов пользователей : ДнепрCity.net 00:06