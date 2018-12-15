В Киеве радикалы ворвались в Институт сердца - их задержали. Видео (7)

2018.12.15 (7)2018.12.14 (40) →
- Полиция задержала 4 представителей "С14" из-за нападения на Институт сердца : МИР 09:42
- В Киеве радикалы ворвались в Институт сердца - их задержали. Видео : Новости N 09:11
- Полиция задержала 4 людей в ходе конфликта между охраной Института сердца и активистами С14 : УкропNews.com 01:15
- Полиция задержала 4 людей в ходе конфликта между охраной Института сердца и активистами С14 (видео) : УНИАН 01:03
- В киевском Институте сердца задержали радикалов : УкропNews.com 00:45
- В киевском Институте сердца задержали радикалов : Зеркало недели. Украина 00:17