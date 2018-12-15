В Киеве радикалы ворвались в Институт сердца - их задержали. Видео (7)

Новости N 2018.12.15 09:11

В пятницу, 14 декабря, в Институт сердца, на улице Братиславской, 5А, в Киеве нагрянули активисты ультраправой организации С14. Как объяснили радикалы, они хотели напомнить о ситуации с лечением в медучреждении обвиняемого в убийстве журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия - титушку Юрия Крысина. Об этом сообщается на странице организации С14 в фейсбуке. Отмечается, что четверо националистов, в том числе девушка, были задержаны полицией.