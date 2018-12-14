Националисты напали на Институт сердца в Киеве: полиция изъяла оружие (фото, видео) (34)

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- Скандал в Институте сердца из-за тренинга: Супрун поддержала активистов С14 : Телеграф.com.ua 13:13
- Супрун прокомментировала инцидент в Институте сердца : Контракты.ua 13:07
- Супрун поддержала ультраправых из С14, атаковавших Институт сердца : Kherson.life 12:51
- Супрун поддержала С14, атаковавших Институт сердца : Kherson.life 12:51
- Главный врач Института сердца проводил тренинг по противодействию активистам : Аргумент 12:11
- Скандал в Институте сердца: Супрун поддержала активистов С14 : InfoResist.org 11:46
- Активисты С14 ворвались в Институт сердца и напали на доктора Тодурова : Главновости 11:36
- Конфликт в Институте сердца: Супрун рассказала о судьбе задержанной девушки : Prioritet.org 11:25
- Конфликт в Институте сердца: Супрун рассказала о судьбе задержанной девушки : Антикор.com.ua 11:11
- Супрун поддержала С14, атаковавших Институт сердца : Новости N 11:11
- Инцидент в Институте сердца: появились важные свидетельства : Антикор.com.ua 11:11
- Изгоняющая Тодурова: Супрун встала на сторону С14 после погрома в Институте сердца в Киеве : News24UA 11:07
- В Институт сердца в Киеве совершено нападение : 7 днів Ужгородськi 11:06
- Супрун прокомментировала инцидент в Институте сердца : SiteUA 10:48
- Супрун поддержала С14, которые атаковали Институт сердца : Страна.ua 09:47
- Инцидент в институте сердца: Супрун прокомментировала ситуацию : FinOboz 09:33
- Супрун прокомментировала инцидент в Институте сердца : РИА Мелитополь 09:31
- Инцидент в институте сердца: Супрун прокомментировала ситуацию : ReplyUA.net 09:30
- "Вы что охренели бл@дь?": С14 штурмовали полицию после погрома в Институте сердца : Prioritet.org 09:25
- Инцидент в Институте сердца: появились важные свидетельства : Prioritet.org 09:25
- Супрун прокомментировала инцидент в Институте сердца : Prioritet.org 09:25
- Супрун прокомментировала инцидент в Институте сердца : Bigmir)net Новости 08:09
- Инцидент в Институте сердца: появились важные свидетельства : Новости без границ 05:37
- "Вы что охренели бл@дь?": С14 штурмовали полицию после погрома в Институте сердца : Новости без границ 05:37
- Тодуров о конфликте в Институте сердца: Обычная провокация перед выборами гендиректора медучреждения : Гордон 02:35
- Конфликт в Институте сердца: членов С14 доставили в полицию : SiteUA 01:48
- Активисты С14 ворвались в Институт сердца и напали на Бориса Тодурова : Главновости 01:36
- Конфликт в Институте сердца: Супрун рассказала о судьбе задержанной девушки : Факты 01:31
- Инцидент в Институте сердца: появились важные свидетельства : Антикор.com.ua 01:10
- Тодуров боится потерять свое феодальное княжество, - Супрун о столкновениях в Институте сердца : Телеканал новин "24" 01:00
- В Институте сердца Тодуров действительно проводил тренинг по противодействию активистам - Супрун : Интерфакс-Україна 00:36
- "Тодуров держал всех в заложниках": Супрун отреагировала на скандал с С14 в Институте сердца : Главред 00:35
- "Вы что охренели бл@дь?": С14 штурмовали полицию после погрома в Институте сердца : Антикор.com.ua 00:10