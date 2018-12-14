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Фокус: Украина

Националисты напали на Институт сердца в Киеве: полиция изъяла оружие (фото, видео) (34)

Hyser 2018.12.14 22:06
В Киеве представители общественной организации "С14" проникли в государственное учреждение Институт сердца и устроили толкотню с персоналом. Как рассказал на своей странице в Facebook директор Борис Тодуров, в этот момент в заведении проходил внутренний непубличный тренинг, когда во время отработки кризисных ситуаций сначала в помещение проникла девушка, которая вела незаконную съемку (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
СЕРДЦЕ, ИНСТИТУТ, СУПРУН, АКТИВИСТ, ТРЕНИНГ, КРЫСИН, Тодуров, Крысин, Крищенко, Киев, Украина
2018.12.15 (34)

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