Националисты напали на Институт сердца в Киеве: полиция изъяла оружие (фото, видео) (34)

Hyser 2018.12.14 22:06

В Киеве представители общественной организации "С14" проникли в государственное учреждение Институт сердца и устроили толкотню с персоналом. Как рассказал на своей странице в Facebook директор Борис Тодуров, в этот момент в заведении проходил внутренний непубличный тренинг, когда во время отработки кризисных ситуаций сначала в помещение проникла девушка, которая вела незаконную съемку (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).