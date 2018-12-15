Перед Софийским собором собрались на молитву за автокефалию тысячи человек (19)

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- Правопорядок в центре и около основных храмов Киева охраняют 4 тыс. правоохранителей : Українські Новини 11:45
- В Киеве из-за Собора усилили меры безопасности : Комментарии.UA 11:32
- В Киеве усилили меры безопасности из-за Собора : Prioritet.org 11:25
- Перед Софийским собором в Киеве люди собрались на объединительную молитву: трансляция : Паноптикон 11:18
- В Киеве экстренно усилили меры безопасности : Подробности.ua 11:10
- Полиция Киева усилила охрану из-за Объединительного собора : Контракты.ua 11:07
- В Киеве началась совместная молитва за автокефалию: полиция пошла на беспрецедентные меры - фото : Dialog.ua 11:02
- Около Софийского собора усилены меры безопасности : SiteUA 10:48
- В Киеве усилили безопасность из-за проведения "объединительного Собора" : Спілка православних журналістів 10:41
- Перед Софийским собором собрались на молитву за автокефалию тысячи человек : Gazeta.ua 10:35
- В Киеве усилили меры безопасности из-за Собора : Bigmir)net Новости 10:09
- Объединительный собор: в Киеве усилили меры безопасности : ГолосUA 10:05
- Собор. В центре Киева усилены меры безопасности : Vector News 08:16
- Собор. В центре Киева усилены меры безопасности : Новини онлайн 24 08:09
- Собор. В центре Киева усилены меры безопасности : ЛІГАБізнесІнформ 07:38
- Объединительный собор: В центре Киева усилят меры безопасности : DsNews 00:03
- МВД: полиция будет усиленно охранять центр украинской столицы на время проведения Собора : Українські національні новини 00:03
- МВД: полиция будет усиленно охранять центр украинской столицы на время проведения Собора : ПрессОрг24 00:02