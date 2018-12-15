Перед Софийским собором собрались на молитву за автокефалию тысячи человек (19)

Gazeta.ua 2018.12.15 10:35

На Софийской площади в Киеве в субботу, 15 декабря, началась совместная молитва иерархов за автокефалию Украинской церкви. Ее открыли праздничными звонами. Тысячи людей собрались на площади перед собором Святой Софии, где должен состояться Объединительный собор Украинской православной церкви. Как сообщает "Укринформ", среди собравшихся - много и молодых, и пожилых людей, также есть дети, которые пришли вместе с родителями.