В Лиссабоне трамвай сошел с рельс: почти 30 пострадавших (25)

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- В Лиссабоне трамвай врезался в здание. Десятки пострадавших : FinOboz 12:33
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- В Лиссабоне трамвай врезался в здание. Десятки пострадавших : ReplyUA.net 12:29
- В Лиссабоне трамвай сошел с рельсов и врезался в стену: 28 пострадавших : #Буквы 12:18
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- В Лиссабоне сошел с рельс трамвай 28 пострадавших : Громадське телебачення 11:06
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- В Лиссабоне сошел с рельсов трамвай: 28 пострадавших : FaceNews 10:31
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