В Лиссабоне трамвай сошел с рельс: почти 30 пострадавших (25)

Укринформ 2018.12.15 09:02

Видео Ukrinform Вечером в пятницу, 14 декабря, в столице Португалии Лиссабоне получили травмы не менее 28 человек после того как трамвай сошел с рельс. Трамвай перевернулся после неудачного торможения, передает Publico. Сообщается, что свидетели происшествия помогли нескольким пассажирам выбраться из трамвая. Читайте также: Скоростной трамвай в Киеве не будет работать три дня В то же время, информации о серьезных травмах не поступало.