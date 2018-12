Еврокомиссия пригласила Украину и РФ на переговоры по транзиту газа в январе (24)

Новое Время Бизнес 2018.12.15 11:10

Сегодня, 10:50 Марош Шефчович Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Украину и РФ в Брюссель на трехсторонние переговоры по транзиту газа на политическом уровне, которые запланированы на январь. Об этом Шефчович написал в Twitter. "Важно опираться на положительный импульс, созданный в июле", - добавил Шефчович. Have invited #Ukraine and #Russia to Brussels for the next round of