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Полузащитник сборной Украины начал переговоры о переходе в итальянский гранд - СМИ (38)

Главред 2018.12.15 14:05
15 декабря 2018, 13:37 Руслан Малиновский в январе может усилить состав Милана. Руслан Малиновский / krcgenk.be Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский ведет переговоры о переходе в итальянский Милан. Несмотря на информацию о том, что Малиновским заинтересовался еще один итальянский клуб - Рома, единственным клубом Серии А, который всерьез претендует на украинца является Милан, пишет Football.ua.
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