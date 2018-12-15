Полузащитник сборной Украины начал переговоры о переходе в итальянский гранд - СМИ (38)

Главред 2018.12.15 14:05

15 декабря 2018, 13:37 Руслан Малиновский в январе может усилить состав Милана. Руслан Малиновский / krcgenk.be Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский ведет переговоры о переходе в итальянский Милан. Несмотря на информацию о том, что Малиновским заинтересовался еще один итальянский клуб - Рома, единственным клубом Серии А, который всерьез претендует на украинца является Милан, пишет Football.ua.