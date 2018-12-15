Полузащитник сборной Украины начал переговоры о переходе в итальянский гранд - СМИ (38)

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- СМИ: Малиновский ведет переговоры с "Миланом" : 1927.kiev.ua 13:00
- Football.ua: Малиновский ведет переговоры с "Миланом" : Tribuna.com Украина 12:50
- Малиновский ведет переговоры с Миланом : Спорт.ua 12:40
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- Лидер сборной Украины вступил в переговоры с "Миланом" : Xsport.ua 12:03
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- Малиновский может перейти в Рому : Bigmir)net Новости 08:38
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