Суд в США отменил реформу здравоохранения Обамы (18)

Prioritet.org 2018.12.15 11:25

Реформа должна быть отменена, поскольку Конгресс отменил ее ключевое положение - штрафы за отсутствие медстраховки, постановил суд. Федеральный суд техасского города Форт-Уорт отменил ключевую для здравоохранения в США реформу Obamacare, пишет РИА Новости в субботу, 15 декабря. Решение принято по иску 20 штатов, которые требовали отменить закон Obamacare. В связи с этим медицинской страховки могут лишиться до 20 миллионов