Закон о госбюджете-2019 опубликован в газете "Голос Украины" (39)

Дело.ua 2018.12.15 12:02

На 2019 года определены доходы госбюджета Украины в сумме 1 трлн 026 млрд 131 млн 809,2 тыс. грн Закон о государственном бюджете Украины (No2629-VІІІ) на 2019 год официально опубликован в газете "Голос Украины". Согласно тексту, опубликованному в газете в субботу, 15 декабря, на 2019 года определены доходы госбюджета Украины в сумме 1 трлн 026 млрд 131 млн 809,2 тыс.