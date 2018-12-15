Закон о госбюджете-2019 опубликован в газете "Голос Украины" (39)

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- Бюджет-2019 официально утвердили: к чему готовиться украинцам в ближайшее время : Znaj.ua 12:47
- Опубликован закон о госбюджете на 2019 год : Комментарии.UA 12:32
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- Закон о госбюджете-2019 опубликован в "Голосе Украины" : UAZMI 12:15
- Опубликован закон о госбюджете на 2019-й год : UA.news 12:14
- Закон о госбюджете-2019 напечатали в "Голосе Украины" : Українська правда 12:11
- Опубликован закон о бюджете-2019 : РБК-Україна 12:11
- "Голос Украины" опубликовал закон о бюджете на 2019 год : MIGnews.com.ua 12:08
- Опубликован Закон о бюджете на 2019 год : ДнепрCity.net 12:07
- Опубликован Закон о бюджете на 2019 год : ГолосUA 12:05
- Закон о Госбюджете-2019 опубликован в "Голосе Украины" : DsNews 12:03
- Закон о госбюджете-2019 опубликован в газете "Голос Украины" : Дело.ua 12:02
- "Голос Украины" опубликовал закон о бюджете на 2019 год : Страна.ua 12:02
- Опубликован закон о госбюджете на 2019 год : УРА-Информ 11:53
- Закон о госбюджете-2019 опубликован в "Голосе Украины" : КНК Медиа 11:50
- Закон о госбюджете на 2019 год опубликован в "Голосе Украины" : КиевВласть.com.ua 11:49
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- Закон о Госбюджете-2019 опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины" : Iнше ТВ 11:43
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- Опубликован Закон о бюджете на 2019 год : Hronika.info 11:40
- Закон о госбюджете на 2019 год официально опубликовали в "Голосе Украины" : NewsOne 11:39
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- Закон о госбюджете-2019 официально опубликован в газете "Голос Украины" : Интерфакс-Україна 11:06
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- Закон о госбюджете-2019 опубликовали в "Голосе Украины" : Зеркало недели. Украина 10:47
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