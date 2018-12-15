"Захватили собор УПЦ!": россияне запустили наглый вброс об Украине (26)

- В Виннице неизвестные отобрали ключи от Кафедрального собора УПЦ : Взгляд.ua 17:15
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- У служителей Винницкого кафедрального собора УПЦ забрали ключи и выставили новую охрану : Inpress.ua 15:43
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- В Виннице захватили собор канонической УПЦ : СЛОВО Одесса 13:49
- Полиция прокомментировала информацию о захвате собора в Виннице : Вести.ua 13:45
- В Виннице захватили собор УПЦ Московского патриархата : Комментарии.UA 13:32
- В Виннице захватили собор УПЦ МП : Досье 13:26
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- "Захватили собор УПЦ!": россияне запустили наглый вброс об Украине : Антикор.com.ua 13:10
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- В Виннице захватили собор УПЦ, - СМИ : Українські Новини 12:45
- В Виннице неизвестные захватили собор УПЦ - СМИ : Bigmir)net Новости 12:39
- "Захватили собор УПЦ!": россияне запустили наглый вброс об Украине : Інформатор.news 12:36
- В Виннице 20 мужчин ворвались в собор УПЦ МП и захватили здание, - РосСМИ : Інформатор.news 12:36
- Russia Today опубликовал фейк о захвате Собора УПЦ МП в Виннице : DsNews 12:33
- РосСМИ сообщают о "захвате" неизвестными церкви в Виннице : Апостроф 12:30
- В Виннице захватили собор : Досье 12:26
- В Виннице захватили собор УПЦ : Українські Новини 12:15
- В Виннице 20 мужчин ворвались в собор УПЦ МП и захватили здание, - СМИ : Інформатор.news 12:06
- В Виннице 20 мужчин ворвались в собор УПЦ МП и захватили здание - СМИ : ГолосUA 12:05