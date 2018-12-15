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"Захватили собор УПЦ!": россияне запустили наглый вброс об Украине (26)

Інформатор.news 2018.12.15 12:36
Российские СМИ сообщают, что винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП был захвачен неизвестными. Информацию об этом распространяет Союз православных журналистов. Отмечается, что в субботу, 15 декабря, сразу после утреннего богослужения, к собору подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса. "Забирайте свои вещи и уходите", - якобы заявили они представителям УПЦ МП.
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