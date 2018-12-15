В Одессе заблокировали канал контрабанды психотропных веществ, которые продавали студентам (25)

Argumentua.life 2018.12.15 15:15

цей матеріал доступний українською Житель Одессы организовал сбыт на территории области опасного психотропного вещества "2С-В". Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрания меры пресечения \ Фото УНИАН В Одессе правоохранители блокировали канал поступления контрабанды психотропных веществ, которые продавали студентам. В Одессе полиция изъяла у международной группы наркоторговцев товара на 2 миллиона гривень (фото, видео)