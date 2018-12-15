Спасатели опровергли информацию о пожаре на Софийской площади (25)

Українські Новини 2018.12.15 16:45

Информация о пожаре на Софийской площади в Киеве не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления пресс-службы ГосЧС в Киеве. "Официально сообщаем, что сегодня, около 13 часов на Владимирском проезде, где расположены торговые ряды по продаже еды, которые никоим образом не относятся к проведению сегодняшнего мероприятия, в одном из павильонов во время приготовления пищи вспыхнула масло на сковороде.