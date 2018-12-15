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Митрополит Онуфрий наградил Усика орденом Ильи Муромца (25)

2000.ua 2018.12.15 21:30
Митрополит Украинской православной церкви Онуфрий наградил боксера Александра Усика орденом преподобного Ильи Муромца I степени. Достижения боксера отметили в рамках VІ церемонии "Будущее нации" в зале Национальной оперы Украины, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ. Усик в свою очередь подчеркнул, что к успеху приводить лишь 1% таланта и 99% кропотливого труда. "Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть - тогда все
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