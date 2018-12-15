Командование ВВС назвало имя пилота, погибшего при крушении Су-27 в Житомирской области (25)

Багнет 2018.12.15 19:31

Во время крушения истребителя Су-27 в Житомирской области погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко. Об этом сообщили в пресс- службе Командования воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook, пишет 112. "Данные пилота: майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно- огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.