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Командование ВВС назвало имя пилота, погибшего при крушении Су-27 в Житомирской области (25)

Багнет 2018.12.15 19:31
Во время крушения истребителя Су-27 в Житомирской области погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко. Об этом сообщили в пресс- службе Командования воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook, пишет 112. "Данные пилота: майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно- огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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