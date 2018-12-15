Командование ВВС назвало имя пилота, погибшего при крушении Су-27 в Житомирской области (25)

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- Командование воздушных сил ВСУ: Во время крушения Су-27 погиб начальник воздушно-огневой и тактической подготовки : Гордон 20:35
- Крушение Су-27: стало известно имя летчика : Сегодня.ua 20:12
- Погиб участник АТО из Сумской области. Появились подробности крушения Су-27 под Житомиром : Страна.ua 20:02
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- Стало известно имя и подробности гибели пилота Су-27 : MIGnews.com.ua 19:38
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- Командование ВВС назвало имя пилота, погибшего при крушении Су-27 в Житомирской обл : 112.ua 19:30
- Командование ВВС назвало имя пилота, погибшего при крушении Су-27 в Житомирской обл : NewsMir.info 19:16
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- Падение Су-27: у погибшего пилота осталась жена и дочь : Українські національні новини 18:48
- Падение Су-27: у погибшего пилота осталась жена и дочь : ПрессОрг24 18:47
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- В Украине разбился истребитель СУ-27 : FaceNews 16:46
- В Украине разбился истребитель Су-27 : Вибори в Україні та світі 16:46
- В Украине разбился истребитель Су-27 : Bigmir)net Новости 16:38
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