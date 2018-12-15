Под Житомиром разбился украинский самолет: первые подробности (23)

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- Су-27 разбился при заходе на посадку в Житомирской области. Пилот погиб -> : Вести.ua 16:16
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- Су-27 разбился при заходе на посадку в Житомирской области: пилот погиб : UAZMI 16:15
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- На Житомирщине разбился военный самолет : Антикор.com.ua 16:10
- В Житомирской области разбился истребитель Су-27. Пилот погиб : ОстроВ 16:10
- На Житомирщине разбился военный самолет: все подробности : Обозреватель 16:10
- Су-27 разбился при заходе на посадку в Житомирской области: пилот погиб : Newzz.in.ua 16:08
- Самолет ВСУ Су-27 разбился в Житомирской области : News24UA 16:07
- В Житомирской области разбился военный самолет Су-27, летчик погиб : Гордон 16:05
- На Житомирщине разбился Су-27, пилот погиб : Military Navigator 16:04
- На Житомирщине разбился истребитель Су-27: пилот погиб : DsNews 16:03
- Разбился истребитель СУ-27, летчик погиб - Генштаб ВСУ : Дело.ua 16:02
- На Житомирщине разбился самолет Су-27: погиб пилот : Телеканал новин "24" 16:00
- На Житомирщине разбился Су-27, пилот погиб : InfoResist.org 15:46