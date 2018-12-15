Под Житомиром разбился украинский самолет: первые подробности (23)

Znaj.ua 2018.12.15 16:17

15:59 15.12 Пилот погиб при выполнении плановых полетов обломки самолета Очередная трагедия с военным самолетом произошла на Житомирщине. Сообщают об аварии Су-27 и смерть пилота во время выполнения плановых полетов. Данную информацию озвучили представители Минобороны Украины. "Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15 часов (16:00 мск), в ходе выполнения плановых полетов во время захода на посадку разбился