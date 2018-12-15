Под Житомиром разбился Су-27 (23)

Hubs 2018.12.15 16:40

15.12.2018 16:16 Артем Руденко Летчик погиб Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку. Летчик погиб, - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", - говорится в сообщении Генштаба на странице в Facebook. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.