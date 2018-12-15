Под Житомиром разбился Су-27 (23)

- Под Житомиром разбился украинский истребитель Су-27 : Весь Харьков 18:09
- На Житомирщине разбился истребитель Су-27 : КНК Медиа 17:50
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- Истребитель Су-27 потерпел крушение на Украине : Вибори в Україні та світі 17:46
- Под Житомиром разбился самолет Су-27 : Journalist.today 17:46
- Истребитель Су-27 разбился при посадке: погиб летчик : Times.dn.ua 17:46
- Су-27 разбился на Житомирщине : Досье 17:26
- На Житомирщине разбился Су-27 : ОРД 17:17
- Только что, под Житомиром, разбился военный самолет Су-27, летчик погиб : Журнал Житомира 17:04
- В Украине разбился истребитель Су-27 : Вечерние Вести 17:01
- В Украине разбился истребитель Су-27 : Корабелов.инфо 16:53
- В Житомирской области разбился Су-27, летчик погиб : Зеркало недели. Украина 16:46
- Самолет Су-27 разбился при заходе на посадку, летчик погиб - Генштаб ВС Украины : Iнше ТВ 16:43
- Под Житомиром разбился Су-27 : Hubs 16:40
- Под Житомиром разбился самолет Су-27. Пилот погиб : Інформатор.news 16:36
- На Житомирщине разбился истребитель Су-27, летчик погиб : ForUm 16:34
- В Украине разбился истребитель Су-27 : Фокус 16:34
- На Житомирщине разбился истребитель Су-27 : Диванная Сотня 16:33
- В Житомирской области разбился истребитель Су-27, летчик погиб - Генштаб ВСУ : Сегодня.ua 16:12
- Истребитель Су-27 разбился при посадке: погиб летчик : Новости Донбасса 16:09
- Самолет Су-27 разбился при заходе на посадку, летчик погиб - Генштаб ВС Украины : Интерфакс-Україна 16:06
- В Житомирской области при заходе на посадку разбился самолет Су-27: пилот погиб : Громадське телебачення 16:06
- На Житомирщине разбился истребитель Су-27 : Главное 16:05