Оппозиционный Блок определил кандидата в Президенты. Им стал Александр Вилкул (24)

Вести.ua 2018.12.15 18:45

Сайт Vesti15 декабря 2018, 18:31 Оппозиционный Блок определил кандидата в Президенты - Александра Вилкула. В партии призвали все политические силы, реально находящиеся в оппозиции, а также местное самоуправление, трудовые коллективы, лидеров промышленных предприятий и профсоюзов объединиться вокруг кандидатуры Вилкула. Глава политсовета Оппозиционного Блока Борис Колесников, выступая с трибуны, сказал: "Мы посоветовались с профсоюзами, с трудовыми