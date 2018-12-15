Оппозиционный блок избрал Колесникова председателем политсовета (25)

Гордон 2018.12.15 19:35

Избранный на съезде 15 декабря председателем Оппозиционного блока Борис Колесников призвал съезд партии сплотиться вокруг Александра Вилкула как кандидата в президенты. Сегодня 19.35 | В итоговую резолюцию съезда внесено заявление о поддержке УПЦ МП Фото: kp.ua 15 декабря партия "Оппозиционный блок" провела съезд, на котором выбрала Бориса Колесникова председателем политсовета, сообщает LB.ua.