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Фокус: Украина

Оппозиционный блок избрал Колесникова председателем политсовета (25)

Гордон 2018.12.15 19:35
Избранный на съезде 15 декабря председателем Оппозиционного блока Борис Колесников призвал съезд партии сплотиться вокруг Александра Вилкула как кандидата в президенты. Сегодня 19.35 | В итоговую резолюцию съезда внесено заявление о поддержке УПЦ МП Фото: kp.ua 15 декабря партия "Оппозиционный блок" провела съезд, на котором выбрала Бориса Колесникова председателем политсовета, сообщает LB.ua.
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