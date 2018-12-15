Оппозиционный блок избрал Колесникова председателем политсовета (25)

- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Аргументы и Факты Украина 21:08
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : ГолосUA 21:05
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Экономические новости 21:03
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Версии.com 20:56
- Состоялся VIII съезд Оппозиционного блока : Фраза.ua 20:35
- Состоялся съезд "Оппозиционного блока" : Телеканал новин "24" 20:30
- Борис Колесников избран новым председателем Оппоблока : Комментарии.UA 20:02
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Інформатор.news 19:36
- Оппозиционный блок избрал Колесникова председателем политсовета : Гордон 19:35
- Колесников призвал съезд партии "Оппозиционный блок" сплотиться вокруг Вилкула : Аргумент 19:11
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Bigmir)net Новости 19:09
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : ДнепрCity.net 19:07
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Известия в Украине 18:45
- "Оппозиционный блок" готов участвовать в президентских и парламентских выборах : RUpor.info 18:41
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Багнет 18:31
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Українські національні новини 18:18
- "Оппоблок" избрал председателя политсовета : Олигарх Медиа 18:15
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Вести-UA 17:56
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : UAinfo 17:44
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Politeka 17:40
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : From-UA.com 17:34
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Znaj.ua 17:17
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : Антикор.com.ua 17:10
- "Оппоблок" избрал председателя политсовета : LB.ua 17:07
- Состоялся съезд Оппозиционного блока : ForUm 17:04